COMERÇ
El Mercat Romà de Lleida resisteix a la pluja i s’omple de gent
El Mercat Romà organitzat per l’associació de comerciants de Democràcia i Remolins va resistir a la pluja i la climatologia adversa d’ahir i tant al matí com a la tarda va registrar una notable afluència de visitants.
Malgrat que l’aigua va obligar a suspendre o retardar algunes activitats, la majoria de les seixanta parades van funcionar amb normalitat i des de l’associació de comerciants van destacar “la multitud de gent que s’ha atansat a comprar, a veure les activitats o a passejar per la zona, per la qual cosa estem molt agraïts”.
Avui serà l’última jornada d’aquest esdeveniment, que celebra la vuitena edició, en la qual hi haurà una “obertura musical” a càrrec d’una companyia de teatre, xarrades sobre la Lleida de fa dos mil anys, desfilada de pentinats de l’època romana, desfilades, batucades, activitats infantils i espectacles de tot tipus.