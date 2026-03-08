ENSENYAMENT
Més de 400 aspirants a Lleida a les oposicions per a places docents
Educació n’ofereix 1.100 a tot Catalunya, amb més de 4.000 candidats
Núria Aresté i Joan Tolosa són dos dels més de 400 aspirants que ahir es van presentar a Lleida a les oposicions per a 1.100 places de docents d’ESO, Batxillerat i Formació Professional a tot Catalunya i a les quals es van inscriure en global més de 4.000 persones. Els dos tenen 26 anys, van estudiar Inefc a la capital del Segrià i es van examinar per a l’especialitat d’educació física. Ella espera a la borsa que Educació la truqui, està estudiant un màster i és la primera vegada que es presenta a unes oposicions. Ell treballa a Tremp i és la segona vegada que opta a una plaça. Expliquen que els ha resultat complicat compaginar la preparació de les proves amb els estudis o la feina i apunten que esperaven que fossin una mica més tard, a l’abril o al maig. “Aquestes oposicions requereixen molta base teòrica, ha estat intens”, va indicar la Núria, mentre que el Joan va destacar que “m’ha faltat temps i l’última setmana no he dormit gairebé”.
Hi va haver proves en una vintena de municipis catalans. A Lleida, els candidats es van examinar en sis seus, en funció de les especialitats. A l’institut Manuel de Montsuar estaven convocades 93 persones per a la d’anglès, 92 al Guindàvols per a la de matemàtiques i 40 a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) per a la d’educació física. Així mateix, al Ronda estaven inscrites 49 persones per a l’especialitat de formació i orientació laboral i al Torre Vicens, 20 per a processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics, 16 per a processos sanitaris i 34 per a procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics. A l’institut Caparrella, 30 per a les places de processos i mitjans de comunicació i 39 per a les de tècnic i procediments d’imatge.
Aquestes oposicions van ser convocades l’octubre del 2025 i el procés selectiu ha d’acabar abans del juny d’aquest any. L’1 de setembre està prevista la presa de possessió com a funcionaris en pràctiques per als aspirants que aconsegueixin plaça i l’1 de setembre del 2027 ja seran funcionaris de carrera.