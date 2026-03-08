DELINQÜÈNCIA
El mòbil ‘delata’ l’empresonat per 76 assalts en cases de l’Horta de Lleida
Els Mossos van trobar fotos d’objectes robats i d’habitatges forçats i la seua geolocalització. Hauria incendiat 5 immobles, generant una gran alarma
Els robatoris en cases de l’Horta de Lleida ha estat una de les grans preocupacions dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana en els últims anys, arribant a dissenyar dispositius especials per evitar assalts. El moment més crític es va viure, fent saltar les alarmes i generant una gran inquietud, a començaments de desembre del 2024, quan van assaltar i van cremar dos cases de la partida Montcada. Nou mesos després, el juliol del 2025, els Mossos van detenir el principal sospitós, A.N.C., un veí de Lleida de 30 anys com a presumpte autor de cinc robatoris i incendis en immobles. Tres dies després que fos empresonat un jutge el va deixar en llibertat però l’Audiència, després dels recursos de la Fiscalia i l’acusació particular, va decretar-ne l’ingrés a la presó l’octubre passat. El cas no va quedar tancat. D’una banda, perquè els investigadors sospitaven que podia ser darrere de més robatoris i, per l’altra, perquè no va actuar sol. El passat 24 de febrer, els Mossos van fer públic durant la Junta Local de Seguretat que li han imputat 71 robatoris més en cases de l’Horta comesos entre finals del 2022 i fins al moment de la detenció el juliol de l’any passat.
Què ha portat els Mossos a imputar-li aquests 71 casos? En una roda de premsa després de la detenció el juliol del 2025 l’inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià, ja va afirmar que “pensem que hi ha indicis i arguments sòlids i inequívocs de la seua autoria”. En aquest sentit, com ja va informar SEGRE, el telèfon mòbil de l’acusat va donar senyal als cinc habitatges cremats quan es van produir els focs. És a dir, un indici que col·loca l’investigat al lloc dels fets en el moment que es van registrar. L’anàlisi posterior del seu mòbil encara l’ha delatat més i ha permès corroborar, com ja sospitaven els Mossos, que seria l’autor de nombrosos furts. Fotos d’objectes robats i de cases assaltades i missatges són nous indicis recopilats, segons ha pogut saber aquest diari. També hi ha un altre aspecte a tenir en compte, encara que no tingui rellevància a nivell judicial: des del seu empresonament els robatoris a l’Horta han caigut en picat.
La investigació no ha acabat, continua oberta i esperen practicar més arrestos aviat. De fet, en el robatori i posterior crema d’una de les cases de la partida Montcada càmeres seguretat van gravar dos lladres, com va avançar SEGRE. La família afectada va ser una de les impulsores de la Plataforma Horta Segura, que va rebre nombroses adhesions, per reclamar modificacions de les lleis contra la inseguretat i demanar canvis per fer possible la utilització de més sistemes de vigilància.