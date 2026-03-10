Els carrers, places o avingudes que sumades registren 41 zones vulnerables per pluges a Lleida
Aqualia ha registrat les zones per actuar de manera preventiva i evitar inundacions. Aquestes són les ubicacions, prevencions i intervencions realitzades el 2025
La ciutat de Lleida té 41 zones vulnerables per pluges, la qual cosa provoca que en casos de forts xàfecs puguin negar-se i afectar la xarxa de sanejament i la mobilitat en general. Aquestes zones les han registrades la concessionària del servei d'aigües, Aqualia, per actuar de forma preventiva davant d'avisos de tempestes i evitar, precisament, les inundacions parcials a carrers o calçades pel col·lapse dels embornals.
Les zones són aquells carrers, places o avingudes situades en zones baixes, en la confluència de vies amb pendent o que tenen arbres. Aquest últim punt es deu al fet que la caiguda de les fulles pot tapar els embornals.
Alguns dels 41 punts crítics per fortes pluges i que estan vigilats són rambla Ferran, les avingudes Blondel i Pearson, la confluència de Rovira Roure amb Onze de Setembre, l'Ll-12, Lluís Companys o el carrer Almeria.
L'any passat es van fer 3.703 intervencions en aquestes zones, la majoria de les quals a l'abril, el setembre i l'octubre. Els sectors que van registrar més incidències van ser el Centre Històric, el carrer Riu Ebre i l'Avinguda Pearson.
Prevenció
Des d'Aqualia destaquen que la prevenció és clau per a evitar que aquestes zones es neguin. La neteja de la via pública i la xarxa de sanejament i fer una poda regular dels arbres són les actuacions més efectives.