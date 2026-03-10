La ciutat de Lleida reactiva la seua Zona de Baixes Emissions
L'ajuntament la va suprimir temporalment el 22 de gener per la crisi al servei de Rodalies
L'ajuntament de Lleida ha anunciat aquest dimarts la reactivació de la ZBE, la Zona de Baixes Emissions, que va ser suprimida temporalment el passat 22 de gener per la crisi al servei ferroviari de Rodalies. Segons el consistori, un cop han desaparegut les circumstàncies excepcionals, les limitacions de circulació de la ZBE tornen a ser vigents de nou. La Paeria defensa que l'objectiu de la mesura és millorar la qualitat de l'aire a l'interior de la ciutat i mitigar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
La Zona de Baixes Emissions de Lleida funciona de dilluns a divendres en horari de 7:00 a 20:00 hores, quedant sense efecte durant els caps de setmana i dies festius. Els vehicles que tenen pagat l’impost de circulació a Lleida poden accedir sense restriccions i sense necessitat de tramitar cap tipus d’exempció especial.
També tenen garantit l’accés el transport públic, els vehicles d’emergències i aquells destinats al transport de persones malaltes o amb mobilitat reduïda. Es pot destacar que per a les furgonetes i petits camions de repartiment sense etiqueta ambiental es manté una moratòria fins el 31 de desembre del 2026, facilitant així l’adaptació progressiva del sector logístic a la nova normativa.
Perímetre actual i vehicles permesos
En aquesta primera fase que ja està en funcionament, la ZBE se circumscriu exclusivament al Barri Antic, amb uns límits clarament definits per avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Balmes i Prat de la Riba, així com per Príncep de Viana, Rambla Ferran i Blondel. És important assenyalar que aquestes vies perimetrals queden fora de la restricció, permetent-se la circulació sense limitacions per elles.
Respecte als vehicles que poden circular per la zona restringida, s’autoritza l’accés a tots els que disposen de distintius 0, ECO, C o B, a més dels ja esmentats que paguen l’impost a la ciutat. Per als turismes de gasolina es permet l’entrada als matriculats des de l’1 de gener de 2001, mentre que per als dièsel el tall s’estableix en aquells matriculats a partir de l’1 de gener de 2006.
Pla d’expansió fins 2030
El calendari d’implantació de la ZBE contempla una expansió en fases addicionals. A partir de 2028, la zona restringida s’ampliarà considerablement fins el Passeig de Ronda, estenent-se també per Príncep de Viana fins la plaça Europa i des de Rambla Ferran fins l’avinguda del Segre, el que suposarà la incorporació completa del barri de Noguerola.
La fase final del projecte està prevista per a 2030, quan la ZBE incorporarà també el barri de Cappont, establint el seu límit definitiu a la carretera Ll-11. D’aquesta manera, les restriccions de circulació inclouran pràcticament la totalitat del nucli urbà de la capital ilerdenca.