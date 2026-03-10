URBANISME
Completades les obres per renovar canonades i voreres al carrer Rovira Roure de Lleida
Finançades amb 1,2 milions per la Diputació
Les obres de renovació de la vorera i les xarxes d’aigua i clavegueram de l’avinguda Rovira Roure van quedar acabades ahir, quan operaris van omplir amb terra els escocells de la vintena d’arbres que la Paeria va plantar recentment en el tram entre Ricard Viñes i passeig de Ronda per substituir els que va retirar l’estiu passat. A més d’aquests vint freixes, s’ha plantat un Pistacia chinensis (pistatxer xinès) a la cantonada amb la delegació de Salut, on també s’ha instal·lat una font d’aigua potable. Pròximament s’instal·laran nous bancs.
Un carrer més amable
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar els treballs i va afirmar que “l’obra ha permès fer un carrer més amable, mantenint l’espai d’aparcament i replantant tots els arbres, a més de millorar l’enllumenat i el mobiliari urbà, amb una nova font, nous bancs i papereres”.
L’actuació també incloïa la renovació de canonades, la vorera dreta en sentit nord i el paviment a Balmes, que va quedar acabada fa aproximadament un mes.
En total, s’han substituït 496 metres lineals de canonada de fibrociment, 222 a Rovira Roure Roure i 274 a Balmes, per noves conduccions de polietilè. Respecte a la xarxa de sanejament, a Rovira Roure s’ha renovat un tram de clavegueram de tub de formigó de 193 metres situat sota la vorera, i se n’ha construït un altre de nou en un tram de 50 metres.
El pressupost de les obres era d’1,28 milions finançats pel pla de cooperació municipal per al finançament en salut de la Diputació.
El projecte també inclou la renovació de les canonades del carrer Artur Mor, a la Mariola. Està previst que quedin acabades en unes dos setmanes.