Detingut per maltractar, amenaçar i ferir la seua parella a Lleida
La Guàrdia Urbana va arrestar aquest dilluns a la matinada un home de 58 anys a Sant Ruf
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dilluns a la matinada un home de 58 anys acusat de maltractar i amenaçar la seua parella, que va resultar ferida. L’arrest es va registrar a les 1.15 hores en un domicili de l’avinguda de Sant Ruf on es va produir una discussió. Els agents es van entrevistar amb els implicats i, davant de les manifestacions de la dona i els indicis, van arrestar l’home com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit de la llar, amenaces, lesions i coaccions. La Policia Local també va arrestar diumenge a la tarda un jove de 21 anys acusat de maltractar la seua parella, de 21, al carrer Riu Éssera.
Aquests casos se sumen al de l’home que va ser arrestat el cap de setmana anterior per amenaçar amb un ganivet la seua parella i tres filles d’aquesta, totes elles menors d’edat.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va arrestar diumenge a la nit un home de 34 anys per incomplir una ordre d’allunyament de 200 metres. Va ocórrer a les 21.16 hores i va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de trencament de condemna. En un altre ordre, un home de 44 anys va ser detingut dissabte al carrer Doctora Castells, a Cappont, per amenaçar dos persones. L’home es trobava sota els efectes de l’alcohol.