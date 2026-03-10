ENSENYAMENT
Educació pacta apujar en tres anys 3.000 euros el sou als docents
Acord només amb CCOO i UGT, que USTEC, Aspepc i CGT veuen “insuficient”. Illa assegura que és “l’acord més ambiciós en matèria educativa”
La conselleria d’Educació va acordar ahir amb CCOO i UGT incrementar un 30% el complement salarial específic dels docents fins als 3.000 euros anuals el 2029, de manera que “passaran d’estar a la cua a ser els tercers més ben pagats de l’Estat”. També van pactar destinar 23,2 milions per a un complement retributiu per al Personal d’Atenció Educativa, una rebaixa “progressiva” de les ràtios i 300 milions per a l’escola inclusiva. S’incorpora, a més, el cobrament de 50 euros per pernoctació. Aquestes mesures suposen una inversió de prop de 2.000 milions i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va afirmar que donaran “compliment” a l’acord independentment de si els pressupostos s’aproven o no.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, subratlla que “entre tots hem aconseguit l’acord més ambiciós al qual s’hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya”.
200 euros bruts al mes
En canvi, els sindicats majoritaris del sector, USTEC-STEs i Aspepc-Sps, i la CGT el veuen “insuficient” perquè suposa un augment de “només uns 200 euros bruts al mes”.
“És un acord absolutament ideològic i polític i que no respon a les necessitats del col·lectiu”, afirma en aquest sentit USTEC, que manté la convocatòria de vaga del 16 al 20 d’aquest mes.
El pacte detalla que la ràtio a I3 serà d’un màxim de 20 alumnes en el 90% dels grups públics, quan ara és de 25, i el curs següent s’estendrà a tots. Per primer d’ESO concreta que el proper any no hi haurà sobreràtios i que el curs 2027-2028 s’iniciarà una reducció progressiva fins als 25 alumnes per grup.
Per primer de Batxillerat garanteix no superar la ràtio de 35 el pròxim curs i baixar a 30 el següent, prioritzant els centres de més complexitat, com a l’ESO.
A l’FP es compromet a no superar els 30 en cicles de grau mitjà i els 20 en els de grau bàsic i baixar a 25 el curs 2028-2029 en grau mitjà i superior.
Així mateix, inclou que el curs 2027-2028 el percentatge de places perfilades no suposarà superar el 3% del total de places estructurals, cosa que implicarà passar de 7.000 a 2.500.
Per a l’educació inclusiva, preveu 87,6 milions per mantenir 300 integradors i educadors socials, 6,3 milions per a més personal en centres d’educació especial, 3,8 més per a 85 mestres d’audició i llenguatge i 2,2 per incorporar vetlladors en l’etapa postobligatòria, així com revisar la dotació d’aules d’acollida.