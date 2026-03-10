HABITATGE
ERC demana concretar un calendari per desencallar les torres al costat de la Llotja
El grup municipal d’ERC reclama al govern de la Paeria informació actualitzada i un calendari sobre el projecte de les Torres del Cel, previstes al solar al costat de la Llotja. “És un espai clau i ens interessa que es resolgui bé, amb transparència, amb terminis i amb una solució útil per a Lleida”, va indicar la portaveu, Jordina Freixanet. ERC recorda que el 2024 es va acordar emprendre accions legals per incompliment del contracte de la promotora, però que no es van materialitzar, i el juny del 2025 es va formalitzar un requeriment a Metrovacesa. Afegeix que la presidenta del consell d’administració del CNC, Pilar Bosch, va informar que l’empresa va plantejar reorientar el projecte orientat a construir més habitatge i incorporar-ne de protecció oficial. Assenyala que l’1 de desembre d’aquell any es va detallar que “el projecte ja estava visat i només faltava un informe tècnic, i es va anunciar una convocatòria per presentar la proposta, que no es va fer”. Per això, el grup demana concretar en quin punt es troba l’informe i el calendari per validar el projecte, i pregunta si existeixen “compromisos d’execució”. “Si hi ha un projecte viable, cal tramitar-lo amb diligència. I si no hi ha garanties, s’ha de preveure una alternativa perquè el solar no continuï en desús”, subratlla.