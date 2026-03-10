EMERGÈNCIES
Incendis i temporals disparen les trucades a emergències des de Lleida
L’any passat van ser 119.383, la xifra més alta en un lustre i un 8% més que el 2024
El telèfon d’emergències 112 va rebre l’any passat 119.383 trucades, una mitjana de 327 de diàries, procedents de les comarques de Lleida, per les 110.020 de l’any anterior, dada que suposa un augment del 8,51%. Aquestes xifres les van donar a conèixer ahir la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, que van presentar les dades de la vegueria de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell). Les de l’Alt Pirineu i Aran es donaran a conèixer demà a Tremp. Lleida és la demarcació que va registrar un augment més alt, seguida per la de Barcelona amb un 8,38%. A Catalunya, l’increment va ser del 7,82%. A Ponent, es van efectuar 98.730 trucades al 112, un 8,42% més que l’any anterior i la xifra més alta de l’últim lustre, en un creixement sostingut. Al Pirineu van ser 20.653. Val a destacar l’augment dels avisos per alertar d’incendis a Ponent, que es va situar en un 37,42%, amb un total de 7.668. L’episodi més rellevant de l’any quant a volum de trucades va ser l’incendi de Torrefeta i Florejacs que es va declarar l’1 de juliol, que va generar 646 trucades al 112, fins i tot més que durant la revetlla de Sant Joan. S’ha de recordar que el fum i les cendres de l’incendi van arribar fins a Aragó. Aquell dia hi va haver 1.011 trucades, més del 60% pel foc. També es van disparar les trucades el 22 de juny, en un episodi amb diversos incendis i un temporal de pluja. En aquest sentit, el subdirector del CAT 112, Andreu Alfonso, va constatar que “el canvi climàtic es tradueix en més incidències meteorològiques a les quals els serveis d’emergències hauran d’adaptar-se”. Va explicar que el 2025 a Catalunya hi va haver 65 episodis rellevants, 38 dels quals per meteorologia. Així mateix, va destacar que l’apagada del 28 d’abril va generar gairebé 6.000 trucades a Catalunya. Per la seua part, Núria Gil va afirmar que “el servei del CAT112 és cada vegada més conegut i utilitzat”. El 97% de les trucades van ser ateses abans de 10 segons.
La Segarra, l’augment més alt
La ciutat de Lleida va generar 45.225 trucades, gairebé la meitat de les que hi va haver a Ponent. La Segarra va ser la comarca que va registrar un augment més gran, concretament del 23,99%. D’un total de 5.825, 797 van ser per focs, en un augment del 252%.