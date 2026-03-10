Jordi Fadurdo, cap de la UI dels Mossos al Segrià: "Fer judicis ràpids pot ser una eina clau"
Vint delinqüents multireincidents actius acumulen en aquests moments 359 antecedents policials a Lleida. Segons les dades de l'Àrea Bàsica Policial del Segrià dels Mossos d'Esquadra són 17 homes i tres dones, el més jove té 20 anys i el més gran en té 44. Els Mossos i la resta de cossos miren de combatre aquest fenomen que causa alarma social i també centra el debat polític.
Les dades informen que vuit delinqüents són "especialment actius" i sumen 212 delictes. Els tres primers sumen entre ells fins a 115 detencions. L'any passat 80 persones van ser arrestades tres vegades o més a Lleida segons la Junta de Seguretat. I un individu va ser arrestat fins a 15 ocasions el 2025 pels Mossos i la Guàrdia Urbana.
Jordi Fadurdo, subinspector dels Mossos i cap d’investigació de l’ABP del Segrià, explica que “són dades que es van analitzant periòdicament per intentar combatre aquest fenomen”. Fadurdo afegeix que “en molts dels casos els delinqüents han fet dels robatoris el seu modus vivendi, amb problemes associats com el consum de substàncies estupefaents o d’entorns marginals”.
“Hi ha dos perfils de lladres multireincidents. Per un costat són aquells que delinqueixen al mateix lloc on viuen i, per l’altre, bandes itinerants que es desplacen i tornen als seus domicilis”, comenta Jordi Fadurdo. Afegeix, en aquest sentit, que es fa un ampli treball de prevenció amb patrullatges en aquells punts en els quals es cometin més furts, com per exemple l’Eix Comercial. També “el treball constant amb la Fiscalia i els estaments judicials”. Preguntat sobre mesures que ajudarien a combatre-ho, assegura que “s’haurien de fer judicis ràpids perquè acumulin condemnes i antecedents i així forçar ingressos a la presó”.