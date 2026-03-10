SERVEIS
Registrades 41 zones vulnerables a Lleida que poden negar-se si hi ha fortes pluges
Són carrers, places o avingudes situades en zones baixes, a la confluència de vies amb pendent i amb una presència notable d’arbres. Aqualia fa controls específics d’aquestes zones i treballs preventius
La ciutat té 41 zones vulnerables per pluges, la qual cosa provoca que en casos de forts xàfecs puguin negar-se i afectar la xarxa de sanejament i la mobilitat en general. Aquestes zones han estat registrades per la concessionària del servei d’aigües, Aqualia, per actuar de forma preventiva davant d’avisos de tempestes i evitar, precisament, inundacions parcials de carrers o calçades pel col·lapse dels embornals.
Aquestes 41 zones vulnerables “són carrers, places o avingudes que són en zones baixes, a la confluència de vies amb pendent o amb una notable presència d’arbres, ja que l’acumulació de fulles és una de les principals causes de l’obstrucció dels embornals”, explica Adrià Garcia, responsable de la xarxa de sanejament d’Aqualia a Lleida. Ubicacions com la rambla Ferran, Blondel, la carretera Ll-12, l’encreuament de Rovira Roure amb Onze de Setembre, l’avinguda Pearson o el carrer Almeria són algunes d’aquestes zones vulnerables.
“Cada any revisem el registre i l’actualitzem en base i les 41 zones que hi ha ara al llistat contenen 1.300 embornals”, detalla Garcia, que destaca que “quan rebem un avís de pluges, tenim sempre una patrulla activa per actuar si es registra una incidència, la resolen de manera immediata”.
En relació amb quins són els episodis de pluja que més preocupen, les tempestes curtes i intenses són les que més mal poden causar i, si són a l’estiu o tardor, encara més, perquè és quan hi ha més fulles als arbres i són més propenses a caure. Tanmateix, des d’Aqualia destaquen que per evitar que això passi “es fa una important tasca de prevenció mitjançant manteniment i neteja de forma periòdica o poda d’arbres per reduir el nombre de fulles. De fet, com més tasques preventives es facin, les actuacions d’emergència que s’hagin de fer seran menys laborioses”.
Fins i tot amb això, només l’any passat els operaris d’Aqualia van fer 3.703 actuacions de neteja de zones vulnerables per pluges. Els mesos que més incidències van registrar van ser l’abril (966), el setembre (756) i l’octubre (296).
Al seu torn, el Centre Històric, amb 512; el carrer Riu Ebre, amb 401; i l’avinguda Pearson de Pardinyes, amb 317; van ser les zones crítiques amb més intervencions. “A més dels treballs de prevenció diària, és important que la ciutadania no tiri pel clavegueram el que no s’ha de llançar, perquè llavors pot bloquejar embornals”, conclou Garcia. “Ens hem trobat des de bosses d’escombraries fins a una tortuga”, afegeix.
Quines zones són?
Pla manteniment 2025 Zones vulnerables