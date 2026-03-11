SUCCESSOS
Atraquen a punta de pistola una gasolinera a Lleida i s'emporten la recaptació: encara no hi ha detencions
Dos encaputxats van assaltar l’establiment diumenge al matí i es van emportar la recaptació. Els Mossos d’Esquadra ho investiguen i encara no hi ha detencions
Els Mossos d’Esquadra investiguen un atracament a punta de pistola que hi va haver diumenge al matí a la gasolinera Repsol dels Mangraners, segons ha pogut saber aquest diari. Dos encaputxats van sostreure la recaptació després d’intimidar una empleada amb una arma curta de foc, que es desconeix si era real o simulada.
L’assalt es va produir al voltant de les 10.00 hores a l’estació de servei que hi ha al costat de la carretera N-240, quan dos individus, que anaven encaputxats i amb roba fosca, van accedir a l’interior de la botiga, es van adreçar a l’empleada, un d’ells es va treure una pistola que portava amagada i va exigir a la dona que li donés els diners de la caixa enregistradora. Posteriorment, van agafar els diners i se’n van anar corrent.
L’empleada va avisar el 112. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van fer una recerca sense èxit per la zona. També hi van acudir investigadors de la policia catalana, que es van entrevistar amb la víctima i testimonis perquè fessin una descripció dels lladres i cap a on havien fugit.
Els agents van visionar els enregistraments de les càmeres de seguretat de la gasolinera. La investigació continua oberta i ahir no havien transcendit detencions. Aquest no és el primer robatori registrat en aquesta gasolinera.
El juliol del 2023, la Guàrdia Urbana va arrestar un jove de 19 anys que va ser sorprès robant quan l’establiment estava tancat al públic. El lladre va trencar un dels vidres amb un objecte contundent i va entrar i va sortir diverses vegades de l’establiment amb productes com licors que amagava en una plaça propera. Va ser interceptat i arrestat pels policies.
A més, el 2008 va registrar una onada d’atracaments. Va ser assaltada en quatre ocasions en menys de tres mesos. En dos, els assaltants també van esgrimir una pistola. En els altres, els lladres anaven armats amb barres.