ENSENYAMENT
Catorze centres de Lleida eliminen colònies i sortides com a protesta
Fins que Educació “implementi millores reals, estructurals i efectives”
Catorze centres educatius de Lleida s’han sumat a la iniciativa de deixar de programar colònies i sortides escolars que comportin pernoctacions a partir del curs 2026-2027 com a protesta fins que Educació “implementi millores reals, estructurals” en el sistema públic. El manifest sobre aquesta mobilització argumenta que “no va contra l’alumnat ni les famílies”, i subratlla que la qualitat educativa “no es pot sostenir només amb la voluntat i el sobreesforç del professorat”. “No podem continuar normalitzant la precarització”, destaca.
L’escola Seu Vella és una en les quals tant el claustre com el consell escolar ha aprovat suprimir les sortides amb alumnes fora de Lleida. El seu director, Carles Lleixa, recorda que fa anys que reclamen més recursos i personal per a l’atenció als alumnes, no només un increment salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu. “No és una qüestió de diners, és molt més”, remarca, i apunta que les mobilitzacions per a la propera setmana es mantenen malgrat el pacte entre la conselleria, CCOO i UGT (vegeu el desglossament). També s’han afegit a la supressió de colònies i sortides els col·legis Santa Maria de Gardeny (va ser la primera), Joc de la Bola, La Mitjana, Ciutat Jardí, Francesco Tonucci, La Creu de Torrefarrera, Francesc Feliu d’Aitona, Jacint Verdaguer i Maria-Mercè Marçal de Tàrrega i la Zona Escolar Rural Guicivervi. I a Secundària, els instituts Torre Vicens, La Segarra i La Serra de Mollerussa.
224 centres adherits
A tot Catalunya són 224 els centres adherits. Així mateix, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga estudiantil el dia 20.
Consulta als docents dels contraris al pacte amb CCOO i UGT
USTEC-STEs, CGT i la Intersindical, contraris a l’acord de CCOO i UGT amb Educació que preveu apujar en 3 anys fins a 3.000 euros el seu sou, han iniciat una consulta a tot el personal educatiu per determinar si ho avala o no. USTEC adverteix que si el resultat dona suport al seu posicionament en contra, convocaran “vagues històriques” la propera setmana. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, diu que estan oberts a continuar el diàleg sota un “principi de realitat”.