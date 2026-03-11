DELINQÜÈNCIA
Detinguts tres lleidatans a Lugo per robar 5.500 quilos de cable de coure
Dos homes i un menor, enxampats in fraganti
Viatjar des de Lleida fins a Lugo per robar 5.500 quilos de cable de coure valorat en 20.000 euros. La Guàrdia Civil ha detingut recentment dos lleidatans, de 59 i 39 anys, i ha imputat un menor, també lleidatà, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i furt de cable de coure en aquesta província gallega. Els sospitosos van ser interceptats quan transportaven el material sostret dins de dos furgonetes.
L’actuació es va desenvolupar en el marc del protocol de prevenció i vigilància davant la sostracció de cablatge de coure, una activitat delictiva que ha experimentat un increment a causa de l’elevat valor d’aquest metall al mercat i en els treballs de substitució del cablatge tradicional per fibra òptica per part de les companyies telefòniques.
Les investigacions van permetre determinar que els implicats, residents a les comarques de Lleida, es desplaçaven fins a Galícia amb la finalitat de cometre aquest tipus d’actes il·lícits. Van ser sorpresos per agents a la localitat d’A Fonsagrada, Lugo, quan es dirigien previsiblement de tornada al seu lloc de residència.
Fruit d’aquesta investigació es va poder constatar l’existència d’un grup criminal assentat i estructurat a la zona nord-oest, el modus operandi del qual consistia a desplaçar-se des del seu lloc de residència utilitzant vehicles propis o de lloguer fins a les zones on prèviament altres membres del grup havien tallat el cablatge.
Una vegada al lloc, generalment de matinada, procedien a carregar el material sostret en diversos vehicles i tornaven immediatament al seu lloc d’origen, estant el menor temps possible a la zona per evitar ser detectats. El cable ha estat retornat als seus amos.