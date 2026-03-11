LABORAL
Educació aportarà 391 milions en cinc anys per finançar la concertada
Per a despeses, plantilla i alumnes vulnerables
La Generalitat va firmar ahir un acord amb l’escola concertada en el qual es compromet a destinar 391 milions en 5 anys, entre 2026 i 2030, per millorar el seu finançament. Inclou 193 milions per a les despeses de funcionament dels centres, 156 per reforçar les plantilles i 42 per a les motxilles escolars, recursos per a l’escolarització d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va indicar que aquest pacte dona “continuïtat a l’acord integral” rubricat dilluns amb CCOO i UGT per a la millora de condicions laborals per als docents.
El pacte determina que aquest any els centres concertats amb més del 30% d’alumnes vulnerables socioeconòmicament (NESE B) tindran un increment del 50% respecte al mòdul actual (a 214 de les 577 escoles totals) i la resta, d’un 25% (363). Per a l’any 2027 es preveu un augment lineal del 5%, el 2028 serà del 22% per als que escolaritzen més estudiants amb necessitats i un 14% per a la resta i el 2029, un 31,5% i un 10%, respectivament. El 2030, serà del 53,4% per als centres amb menys del 30% d’alumnes vulnerables.
La millora de les plantilles també serà gradual. El proper setembre es dotarà d’un mestre més per línia a Primària (900 dotacions) i el 2027, un més a Infantil (900 més). L’ESO tindrà un docent més per grup el 2028 i un professor i un mestre addicional per als centres amb més del 30 d’alumnes amb necessitats socioeconòmiques. En total, 930 dotacions.
Així mateix, des del setembre del 2026, l’import del mòdul que finança l’escolaritat de cada alumne en situació de vulnerabilitat socioeconòmica passarà dels 988,10 euros actuals a 1.181,85, un 19,6% més.