EDUCACIÓ
Els refugiats de la Universitat de Lleida: "M’encanta la ciutat, té el millor d’un poble i el millor d’una ciutat"
Majd i Jhoender són dos estudiants de Síria i Veneçuela que han aconseguit seguir els seus estudis i trobar un allotjament a Lleida gràcies al programa UdL Refugi || Viuen a dos dels cinc apartaments que la universitat i la Paeria han reacondicionat en la Casa dels Artistes gràcies a un conveni de col·laboració
Majd Ismael i Jhoender Jiménez són dos joves de Síria i Veneçuela que han pogut seguir amb els seus estudis lluny dels seus països en conflicte gràcies a la Universitat de Lleida (UdL). Són dos dels estudiants que s’han acollit al programa UdL Refugi i des de fa unes setmanes viuen en un dels cinc apartaments de la Casa dels Artistes, ubicats en els números 31-33 del carrer Cavallers, que la universitat i l’ajuntament han recondicionat per a estudiants, professors o investigadors refugiats mitjançant un conveni de col·laboració.
"Estic estudiant un doctorat en Agricultura sobre les Oliveres i gràcies al programa d’ajuda de refugiats de la universitat, m’han ajudat a poder entrar a viure en aquest apartament, en el qual ja porto tres setmanes", explica Majd Ismael. "Estic molt agraït que la UdL m’hagi ajudat a continuar estudiant i m’encanta la ciutat, té el millor d’un poble i el millor d’una ciutat", assegura el refugiat sirià, que té tota la seua família en aquest país del Pròxim Orient.
"Després de molts anys de guerra, sembla que ara hi ha certa estabilitat al país, però són dies difícils per a tota la regió", assenyala en al·lusió a la guerra de l’Iran. Sobre Lleida, Ismael diu que "m’encanta la ciutat, em deixa fascinat i sempre hi ha coses que fer i visitar". "De fet, coneixia Lleida d’abans i ara estic intentant aprendre català per integrar-me plenament en la societat", afegeix l’estudiant de doctorat.
Per la seua part, Jhoender Jiménez explica que "vaig arribar a Lleida fa menys d’un any de Veneçuela i estic estudiant un màster de Gestió i Innovació de la Indústria dels Aliments". Reconeix que "estic fent els primers passos per integrar-me, però el cert és que soc molt feliç de poder estar en una ciutat tan bonica i integradora". En aquest sentit, Jiménez vol donar les gràcies "a la UdL per haver pogut brindar-me educació i formació, programes com el seu són formidables perquè ajuden gent de diferents latituds a inserir-se en aquest país i accedir a una bona educació, que és vital".
Des d’octubre viu en un dels apartaments de la Casa dels Artistes i assenyala que Lleida "la coneixia i ara sé de les seues capacitats i virtuts, si es gestiona bé, la ciutat serà molt potent". Sobre la seua situació, afegeix que "un no planifica ser un exiliat, és una cosa que succeeix de forma estranya i de vegades imprevista".
Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que la reconversió dels apartaments de la Casa dels Artistes en estudis per a la comunitat universitària "és la primera de les moltes operacions que tenim en marxa" tant per augmentar el nombre d’habitatges per a la comunitat universitària com per a la millora del Centre Històric. "En aquest cas hi ha 5 apartaments, un d’ells doble, per a 6 persones, i ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració que firmem amb la UdL, que ha estat un encert", ha dit Larrosa.
Al seu torn, la rectora, Maria Àngels Balsells, ha dit que aquests apartaments "estan pensats específicament per a estudiants en situació de vulnerabilitat, però en aquests moments els ocupen persones en situació de refugiats".
Ha detallat que, a més d’Ismael i Jiménez, hi ha un altre estudiant colombià i estem esperant a una parella de l’Iran que està intentant sortir del país". Ha assenyalat que, a canvi de viure en aquests apartaments, paguen un lloguer mensual d’entre 150 i 190 euros al mes i que la durada del contracte és anual amb la possibilitat de prorrogar-lo.
Paral·lelament, Balsells ha afegit que "el 47% dels nostres estudiants són de fora de Lleida i les seues comarques limítrofs" que busquen allotjament a la ciutat, i que iniciatives com aquesta, així com les altres que hi ha en marxa per construir més habitatge estudiantil, "ajudaran a millorar el cost de la vida i atreure més estudiants, ja que a Barcelona no poden fer coses així."
Sobre això, Larrosa ha recordat que la Paeria té en marxa un procés d’expropiació de l’illa compresa entre els carrers Veguer de Carcassona, Múrcia, Boters i Jaume I, en ple Centre Històric, per construir 70 apartaments "per a estudiants, professors i investigadors de la universitat". Ha afegit que, a més, s’ha demanat llicència per a la construcció d’una residència universitària al carrer Sant Ruf.