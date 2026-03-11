UNIVERSITAT
Els refugiats de la UdL
Majd i Jhoender són dos joves de Síria i Veneçuela que han pogut seguir estudiant gràcies al programa UdL Refugi. Viuen a la Casa dels Artistes
Majd Ismael i Jhoender Jiménez són dos joves de Síria i Veneçuela que han pogut seguir amb els estudis lluny de la situació conflictiva dels seus països gràcies a la Universitat de Lleida (UdL). S’han acollit al programa UdL Refugi i viuen en un dels cinc apartaments de la Casa dels Artistes, als números 31-33 del carrer Cavallers, que la UdL i la Paeria han recondicionat per a estudiants refugiats mitjançant un conveni.
“Estic fent un doctorat de l’agricultura sobre les oliveres i, gràcies al programa d’ajuda de refugiats de la universitat, he entrat a viure en aquest apartament, en el qual ja porto tres setmanes”, va dir Ismael. “Estic molt agraït amb la UdL perquè m’ha ajudat a continuar estudiant”, va assegurar el jove sirià, que té tota la seua família en aquest país del Pròxim Orient.
“Després de molts anys de guerra, sembla que ara hi ha certa estabilitat, però són dies difícils per a tota la regió”, va assenyalar. Sobre Lleida, Ismael diu que “m’encanta la ciutat, em deixa fascinat i sempre hi ha coses per fer i visitar”. “De fet, coneixia Lleida d’abans i ara estic intentant aprendre català per integrar-me plenament”, va afegir.
Per la seua part, Jiménez va dir que “vaig arribar a Lleida fa menys d’un any i estic estudiant un màster de Gestió i Innovació de la Indústria Alimentària”. Es va mostrar agraït amb la UdL “per haver pogut oferir-me formació, programes com el seu són formidables perquè ajuden gent de diferents latituds a inserir-se en aquest país i accedir a una bona educació, que és vital”.
Des de l’octubre viu en un apartament de la Casa dels Artistes i va dir que Lleida, “si es gestiona bé, serà una ciutat molt potent”. Sobre la seua situació, va afegir que “un no planifica ser un exiliat, és una cosa que succeeix de forma estranya”.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells, van explicar que, a més d’Ismael i Jiménez, hi ha un altre estudiant sirià i un colombià vivint a la Casa dels Artistes i que esperen l’arribada d’una parella iraniana. El lloguer d’aquests apartaments costa 150 euros al mes i 190 l’únic doble que hi ha. Larrosa va afegir que preveuen més pisos per a estudiants al Centre Històric i que la Paeria ha rebut una sol·licitud de llicència per fer una residència universitària al carrer Sant Ruf.