Salut i la Paeria de Lleida estudien ampliar les instal·lacions del CAP de Balàfia
La idea d'ampliar el centre d'atenció primària s'ha anunciat mentre es visitaven les noves obres del CUAP del carrer Prat de la Riba
La Paeria està treballant en cessió de terrenys per poder ampliar el CAP de Balàfia, el primer centre d'atenció primària de la ciutat. L'objectiu de la millora seria que l'atenció als pacients si l'eficàcia del centre siguin més bons.
El departament de Salut i la Paeria de Lleida han anunciat que estudien la manera d'ampliar les instal·lacions durant l'estrena de la renovació del CUAP de Prat de la Riba.
El CUAP de Prat de la Riba de Lleida ha inaugurat noves instal·lacions: dues plantes d'urgències, una per radiologia i una altra per pediatria, ASSIR i Unitat de Ferides Complexes, conjuntament a l'ampliació de sales d'espera, algunes consultes i àrees d'admissió; també han afegit un altre ascensor, millores en l'estructura i s'ha recuperat l'accés principal, a la cantonada amb Prat de la Riba.