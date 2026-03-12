JUSTÍCIA
Un reclús de la presó de Lleida “amb un gran historial d’agressions sexuals cap a les funcionàries” es masturba davant d’una treballadora
Un intern reincident en delictes sexuals
La secció sindical de SICAP-FEPOL del Centre Penitenciari de Ponent va denunciar aquest dimecres que un reclús es va masturbar davant d’una treballadora. Va ocórrer el dimecres de la setmana passada al mòdul 6, fet que representa “un nou delicte contra la llibertat sexual protagonitzat per un intern reincident en delictes sexuals, la qual cosa evidencia la falta absoluta de protecció específica per a les dones treballadores en l’àmbit penitenciari”.
El sindicat afegeix que es tracta d’“un intern amb un gran historial d’agressions sexuals cap a les funcionàries i personal de tractament, que s’ha fet tocaments mentre mirava una funcionària”. Davant d’això, es va avisar el cap de servei, que va traslladar l’home al Departament Especial.
Van recordar que “els funcionaris de presons som agents de l’autoritat, aquestes agressions que patim són delictes, exigim a l’administració que actuï d’ofici i com obliga la llei”. SICAP-FEPOL també va demanar que “la direcció traslladi immediatament l’intern agressor a un altre centre, evitant que la companya torni a coincidir amb aquest intern”. El departament de Justícia va declinar valorar el cas.
Val a recordar que dissabte passat un altre reclús va agredir quatre funcionaris després que calés foc a la seua cel·la, provoqués destrosses en una segona i intentés atacar-los amb vidres, segons va denunciar el sindicat CSIF.
D’altra banda, ahir va transcendir que tres interns s’han suïcidat en les últimes setmanes a les presons de Puig de les Basses i Quatre Camins. Per tot plegat, el sindicat SICAP-FEPOL va exigir la destitució “immediata” del director general d’Afers Penitenciaris, Domingo Estepa.