EDUCACIÓ
Alumnes d’emergències sanitàries no poden fer les pràctiques
A Lleida hi ha almenys 45 estudiants d’aquest grau mitjà d’FP en aquesta situació. A causa del veto de les empreses del sector a tenir aprenents menors d’edat
Les famílies d’estudiants del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic d’Emergències Sanitàries han denunciat que els alumnes menors d’edat no poden fer les pràctiques obligatòries d’ambulància. Una situació que, tret que es resolgui aviat, “suposarà que perdin un any o uns mesos per poder fer les pràctiques”. Expliquen que aquest cicle d’FP s’imparteix al Torre Vicens, a La Salle de Mollerussa, a l’institut de Tremp i al de la Segarra i, de moment, hi ha almenys 45 alumnes que no poden fer pràctiques d’ambulància aquest any, malgrat que són obligatòries. El motiu és que l’Associació Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA) “va decidir vetar la presència de menors d’edat després que el sector alertés del risc d’agressions als professionals de transport sanitari”, per la qual cosa el març de l’any passat van prohibir la seua presència, “afectant centenars d’alumnes de tot Catalunya”.
Arran d’aquesta situació, algunes famílies s’han organitzat i han posat el cas en mans d’un advocat per demanar una solució. A l’octubre van presentar una queixa a la Síndica de Greuges de Catalunya i el Parlament va aprovar una moció sobre aquesta qüestió. Tanmateix, “encara no s’ha presentat cap mesura concreta per posar-hi remei”.
Afegeixen que alguns instituts “han ofert alternatives per poder fer les pràctiques, però cap inclou pujar a una ambulància i exercir el treball de tècnic sanitari”.
“Entenem perfectament la inquietud de les famílies afectades perquè s’han quedat en terra de ningú, però Educació està buscant solucions”, va assegurar la directora del Torre Vicens, Chus Castro.
“Poca cosa podem fer si les empreses es neguen a acollir menors d’edat per a pràctiques d’ambulància”, va lamentar.
Alternatives
Tanmateix, la directora va assegurar que al centre “estem buscant alternatives, com per exemple que facin les pràctiques amb empreses de transport per a les residències per a la tercera edat o que les facin a l’estranger, on no hi ha aquest veto”.