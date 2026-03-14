CIÈNCIA
El Guindàvols, a la final del premi estatal Don Bosco
L’institut Guindàvols de la ciutat de Lleida ha participat a la final de l’edició número 39 del Premi Nacional Don Bosco, que es va celebrar els passats dies 10, 11 i 12 a Saragossa.
El treball Júpiter, el gegant gasós. Estudi teòric i experimental, elaborat per l’alumna Laura Kiss, va ser un dels projectes finalistes.
El treball va ser tutoritzat pels professors Olga Sanfeliu i Anicet Cosialls.
Aquest certamen reconeix anualment projectes d’innovació, investigació i desenvolupament tecnològics elaborats per estudiantat de centres educatiu de tot l’Estat.
El centre destaca que la seua presència en la fase final d’aquest premi suposa “un reconeixement a la qualitat del treball efectuat i al compromís de l’institut amb la promoció de la investigació científica entre l’alumnat”.