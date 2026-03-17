Aprovada la pròrroga del servei de neteja i escombraries i l’adjudicació del nou contracte
L’extensió de l’actual concessió serà fins al 22 d’abril. La nova està valorada en 262 milions d’euros, un 60% més que l’actual, i preveu augmentar el nombre de treballadors i doblar els vehicles
El ple de la Paeria va aprovar ahir en sessió extraordinària la pròrroga del servei de neteja viària i recollida d’escombraries des d’avui fins al 22 d’abril i l’adjudicació del nou contracte, que entrarà en vigor l’endemà, tindrà una durada de 10 anys i està valorat en 260 milions d’euros, un 60% més que l’actual concessió. Recaurà en la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Romero Polo-Valoriza, que ja és la titular de l’actual concessionària, Ilnet. La pròrroga va ser aprovada amb àmplia majoria, amb 22 vots a favor i 5 abstencions dels regidors d’ERC, mentre que la nova adjudicació va prosperar gairebé per unanimitat, ja que l’edil del Comú, Laura Bergés, va ser l’única que es va abstenir.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va destacar que han estat dos anys preparant la nova concessió, que preveu augmentar de 210 a 300 els treballadors i doblar el nombre de vehicles fins als 120. També incrementaran els equips de neteja amb aigua a pressió, crearan 3 equips de neteja per a actuacions immediates i un servei específic de neteja de voreres i escocells. “Els ciutadans notaran la millora”, va assegurar.
La portaveu del PP, Ana Florista, va remarcar que “en neteja els ciutadans no volen explicacions, sinó resultats” i va admetre l’“important increment” econòmic que preveu el nou contracte. Per això, va reclamar “més seguiment, control i eficàcia” a la nova concessionària, així com sancionar els ciutadans incívics. Per la seua part, el portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, va detallar que votarien a favor de la nova adjudicació, però no de la pròrroga de l’actual concessió. “Ja vam dir en el seu dia que jurídicament no podem votar a favor de la pròrroga, realment es pot exigir l’execució forçosa que la llei i el mateix contracte contemplen”, va dir Falcó. En resposta, Iglesias li va dir que els serveis jurídics de la Paeria han avalat la pròrroga.
La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recordar que el seu grup va plantejar 5 millores per al nou contracte: més control a l’empresa adjudicatària, millorar el reciclatge i implantar contenidors que s’obrin amb clau o xip, millorar la neteja d’espais emblemàtics, posar càmeres per acabar amb el turisme d’escombraries i minimitzar els sorolls. “Ens mereixem una ciutat més neta, ordenada i digna”, va afegir. La seua homòloga de Vox, Gloria Rico, va dir que votaran a favor “per responsabilitat” tant de la pròrroga com de la nova adjudicació i que “la seguretat i la neteja són prioritaris per a nosaltres”. Finalment, Bergés va justificar la seua abstenció a la nova adjudicació perquè “hi havia marge perquè l’increment de costos no fos tan elevat” i que hauria de preveure més mesures per augmentar els nivells de reciclatge.
El ple també va aprovar la nova relació de llocs de treball de la Paeria d’aquest any amb els vots a favor de PSC i Junts (14), el no de Vox (2) i l’abstenció de la resta (11).
Pla de xoc per barris i porta a porta a Llívia, Raimat i Sucs
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que la primera mesura que preveu el nou contracte és “portar a terme un pla de xoc de neteja intensiva barri per barri”. Ho va dir minuts després que el ple aprovés tant la pròrroga del servei fins al 22 d’abril com l’adjudicació del nou contracte, que també preveu que Llívia i les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Raimat i Sucs se sumin a Ciutat Jardí i Vila Montcada i passin a tenir la recollida porta a porta. També va recordar que estan preparant un nou quadre de sancions per combatre l’incivisme. “A la ciutadania li demano corresponsabilitat, si tots ho féssim bé, podríem plantejar rebaixes en la taxa del servei amb el sistema bonus-malus”, va dir Larrosa.Pel que fa als detalls del nou contracte, l’alcalde va recordar que preveu dividir la ciutat en cinc àmbits: Centre Històric; la primera corona; barris, les EMD; l’Horta; i els polígons industrials. A les dos primeres zones es doblaran les hores de neteja diàries i, a la resta de barris, s’incrementaran un 20%. Per una altra banda, la neteja de les illes de contenidors es millorarà perquè sigui de forma setmanal. També es tancaran tots els dipòsits soterrats i s’instal·laran 400 noves papereres i 124 contenidors. També es preveu habilitar 5 parcs auxiliars de neteja als carrers Lluís Roca, Folch i Torres, Jaume II, Palauet i Ronda que funcionaran com a punts nets. El primer edil Larrosa també va afegir que les millores s’incorporaran durant el primer any del contracte i suposaran “una millora indiscutible per a les necessitats presents i futures de la ciutat”.