Científics del futur: l’IEI reconeix l’excel·lència dels TDR de quatre alumnes de Batxillerat
Pau Alfaro representarà l’Estat en una olimpíada de Biologia al Brasil
Aina Torres, Lorena Bunyesc, Pau Alfaro i Aina Monerris són quatre alumnes de segon de Batxillerat que ja han fet els seus primers passos com a científics amb treballs de recerca (TDR) excel·lents que van ser seleccionats per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per presentar-los ahir en un acte amb l’objectiu de “donar a conèixer la investigació que ja es porta a terme des d’un nivell inicial, i que ells tinguin una primera experiència presentant-los en públic”, va explicar Marina Laplana, de la secció de Biomedicina de l’IEI.
“Vaig tenir l’oportunitat de fer pràctiques a l’institut d’investigació biomèdica de Barcelona per investigar el càncer de còlon gràcies a una beca”, va explicar Alfaro, de l’institut Guindàvols. Acaba d’arribar de Santander, on ha obtingut una medalla de plata en l’Olimpíada Espanyola de Biologia que el classifica per competir el setembre vinent en l’Olimpíada Iberoamericana, que se celebrarà a la ciutat brasilera de Sao Paulo.
Monerris, de l’institut Ronda, va fer pràctiques a l’IRBLleida-UdL per estudiar l’atròfia muscular espinal. “Hi havia dies que estava 8 hores al laboratori, vaig poder veure per primera vegada els materials i com treballen, em vaig sentir molt acollida”, va explicar. Bunyesc, del Joan Oró, també va col·laborar amb l’institut lleidatà, on “vaig treballar amb ratolins infectats amb atàxia de Friedreich i els vaig poder fer proves i comparar-los amb altres de sans”, va assenyalar. Per la seua part, la investigació de Torres, de l’institut La Mitjana, li va servir per “adonar-me que un trasplantament va més enllà de la ciència, la part social juga un paper molt important perquè no serien possibles sense els donants”.