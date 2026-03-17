Detingut un home de Lleida com a presumpte autor de maltractament cap a la seva parella
En una discussió, l'home hauria colpejat la seva parella, que va ser traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova amb lesions lleus
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dilluns a la tarda un home de 38 anys com a presumpte autor de maltractaments en l'àmbit de la llar i d'un delicte lleu de lesions. La detenció va dur-se a terme a les 16:20 hores de la tarda al carrer Vallcalent de Lleida.
La parella va ser atesa a l'hospital Arnau de Vilanova després que l'home, presumptament, l'hagués colpejat mentre discutien.
Detingut per traficar amb droga al costat d'una escola
D'altra banda, també es va detenir ahir a un home per traficar presumptament amb drogues al costat d'una escola de Lleida, al carrer Alfred Perenya. La Guàrdia Urbana el va detenir per un delicte contra la salut pública.
Altres delictes
A més, tres conductors van ser denunciats penalment per delictes contra la seguretat de trànsit. Un per alcoholèmia penal, un altre per conduir sense carnet i un altre per pèrdua total de punts.
La Guàrdia Urbana també va rebre 11 denúncies per consum de drogues a la via pública, una per tinença d'arma blanca i dos per venda ambulant sense permís.