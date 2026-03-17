ENSENYAMENT
Manifestació de docents a Barcelona i avui, cassolades a Lleida
Per reclamar millores salarials i laborals
La primera jornada de la setmana de mobilitzacions dels docents, convocades per USTEC-STes, Aspepc-Scs, CGT i la Intersindical per reclamar millores salarials i laborals, es va centrar ahir a Barcelona. A Lleida, avui estan previstes cassolades en escoles i instituts prèvies a la vaga de demà, quan estan previstos talls a l’A-2 i una marxa lenta cap a la capital, a més d’una manifestació, i accions també al Pirineu.
Els manifestants van tallar ahir carreteres i accessos a la ciutat de Barcelona a primera hora del matí en tres punts diferents, amb un gran desplegament d’antiavalots, i després milers de persones es van manifestar pel centre amb pancartes i cridant consignes com “Illa, Illa, nos das calderilla”. Aquests sindicats, així com la immensa majoria dels docents enquestats per USTEC, rebutgen l’acord d’Educació amb CCOO i UGT, que els convocants qualifiquen de “traïció històrica”.
El departament va xifrar en un 31,87% el seguiment de la vaga a Baix Llobregat, Barcelonès i Consorci d’Educació de Barcelona, mentre que USTEC va elevar el percentatge al 70%.
Per la seua part, Educació insisteix que la negociació està tancada, vol implementar les mesures pactades amb CCOO i UGT i ja ha començat a presentar als directors de centres l’“acord de país per l’educació”. Ahir, Ignasi Giménez Renom, secretari de Millora Educativa, i Josep Maria García Prestatge, director general de Professorat i Personal de Centres Educatius, es van reunir amb la junta de direccions de les Terres de l’Ebre i van dir que l’acord és “valent i imprescindible” per a la millora salarial dels docents i revertir problemes estructurals.