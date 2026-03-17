Més de 510 joves sol·liciten ajuts per pagar el lloguer a la capital amb el Bo Lloguer Jove
De 250 euros mensuals, per a menors de 36 anys amb ingressos no superiors a 25.200 euros anuals. Dos anys dels límits de preus en municipis tensionats
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha rebut 512 sol·licituds per al Bo Lloguer Jove, de les quals 455 per via telemàtica i 57 de manera presencial. Són peticions registrades a la ciutat de Lleida, a la qual s’han d’afegir les que hagin presentat joves del conjunt de les comarques lleidatanes.
Aquests ajuts, de 250 euros mensuals, estan destinats a persones que viuen de lloguer en un pis o una habitació. Han de tenir 35 anys com a màxim en el moment de presentar la sol·licitud, estar empadronades en aquest immoble, no deure cap mensualitat i tenir ingressos no superiors a 25.200 euros anuals. El preu de la renda no pot ser superior a 600 euros al mes per un habitatge i 300 per una habitació.
D’altra banda, ahir es van complir dos anys de l’entrada en vigor de la limitació del preu del lloguer en 140 municipis amb el mercat residencial tensionat (una vintena de Lleida). El Sindicat d’Habitatge de Lleida considera que aquesta mesura ha tingut un impacte més mediàtic que real. El seu portaveu, Adrià Cluet, argumenta que molts propietaris se salten els límits de lloguer llogant habitacions per separat, no el pis sencer. A més, opina que “els preus es van congelar quan eren més alts, de manera que en lloc de ser una solució han cronificat el problema”.
En canvi, el president dels Agents de la Propietat Immobiliària, Josep Maria Esteve, defensa que a Lleida els preus indexats i els anteriors són molt similars i veu una paradoxa que poblacions com Soses o Raimat estiguin incloses en la llista, “però sense un preu de referència perquè no hi ha mostres de mercat”. Considera que aquesta limitació de preu juntament amb la dels lloguers de temporada i per habitacions està provocant un descens de l’estoc de pisos. De fet, alerta que poden escassejar de cara al mes de juny, quan els universitaris busquen habitatge per al curs.
Per la seua banda, el portal immobiliari Idealista també constata una “fugida” de l’oferta de lloguer i la Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) veu “inconstitucional” la llei sobre el lloguer de temporada i habitacions.