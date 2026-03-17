SALUT
Programa d’Arnau i serveis socials per atendre persones sense llar
Actualment fa seguiment de 15, amb patologies cròniques, mentals i addiccions
L’Arnau de Vilanova, juntament amb els serveis socials de la Paeria, ha consolidat un model innovador de coordinació per atendre persones en situació de vulnerabilitat que acudeixen a Urgències de manera reiterada. Es tracta de persones amb problemes socials greus, especialment en situació de sensellarisme o d’exclusió social severa, que sovint queden fora dels circuits assistencials habituals.
El model s’estructura al voltant d’una comissió clínica en la qual participen diferents serveis sanitaris i una altra tècnica operativa en la qual també hi ha els referents municipals d’inclusió. Analitzen els casos més complexos i dissenyen plans d’intervenció individualitzats per millorar la coordinació i garantir una resposta integral a situacions que en molts casos combinen problemes mèdics, trastorns mentals, addiccions o falta d’habitatge.
En el període 2023-2024 es van incloure trenta-quatre persones en el programa de seguiment, el 2025 es van revisar vint-i-dos casos i actualment se’n segueixen quinze. El perfil dels pacients combina una elevada vulnerabilitat social i sanitària amb pluripatologies cròniques no tractades, trastorns mentals greus i consum actiu de substàncies. Els primers resultats mostren una millora significativa de la coordinació entre l’hospital, els serveis socials i l’Atenció Primària i més del 60% de pacients van poder accedir a algun recurs social, com allotjaments d’emergència o dispositius d’inclusió. Aquesta experiència ha estat publicada a la revista especialitzada Emergencias.