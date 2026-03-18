Cassolades i concentracions ‘escalfen’ la vaga docent d’avui
Protestes prèvies en centres lleidatans i tall de la C-14 a Tàrrega. Avui hi haurà marxa lenta a l’A2, amb Revolta Pagesa, i manifestacions a Lleida i la Seu
Molts docents van escalfar motors ahir per a la vaga i les mobilitzacions d’avui, que es preveuen massives, per reclamar a Educació millores salarials i laborals. Per exemple, hi va haver cassolades als instituts Manuel de Montsuar de Lleida i Joan Solà de Torrefarrera i concentracions amb pancartes al col·legi Francesc Feliu d’Aitona. Així mateix, professorat dels instituts Manuel de Pedrolo i Alfons Costafreda de Tàrrega es va manifestar al tram urbà de la carretera C-14, entre els dos centres. Entre les 12.15 i les 12.45 hores, van tallar parcialment la circulació mostrant pancartes.
Avui, a Lleida està programat un tall de l’A2 a la sortida cap a Alcarràs, amb Revolta Pagesa, una marxa lenta i una manifestació, així com una altra a la Seu d’Urgell. A més, a les Bordes manifestants tallaran l’N-230.
La vaga es va centrar ahir a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès, amb un seguiment del 38% dels docents, segons Educació, que els organitzadors eleven al 70%. A primera hora, van tallar els accessos al port de Tarragona i la sortida de l’AP2 a Montblanc, i després hi va haver manifestacions a la capital del Tarragonès i a Tortosa.
CCOO i UGT van defensar el seu pacte amb el departament i van acusar USTEC de tenir una estratègia de “la queixa per la queixa”. Mentrestant, aquest últim sindicat veu una “irresponsabilitat absoluta” que el departament no reobri la negociació, tal com va ratificar ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.