Detectats rosegadors en sis CAP de Lleida
Quan s’observa la presència d’algun exemplar, el Govern activa de forma immediata una empresa de plagues
El 2025 es van registrar 53 casos de rosegadors en equipaments sanitaris de Catalunya, dels quals sis a les comarques de Lleida. En concret, n’hi va haver al CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere i, fora de la capital, també als CAP d’Almacelles, Balaguer, Mollerussa, Ponts i Tàrrega.
Així ho indica una resposta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta del grup d’ERC sobre la presència d’aquests animals al CAP La Selva de Santa Coloma de Farners.
La resposta parlamentària detalla que per evitar la presència de plagues als edificis de la seua titularitat, el Govern aplica una estratègia de control i vetlla perquè als diferents centres s’adoptin les mesures oportunes. Alhora, promou que els voltants dels edificis estiguin en les condicions higienicosanitàries adequades, tenint en compte les competències sobre el control de plagues de les diferents administracions implicades. Afegeix que quan s’observa la presència d’algun exemplar, s’activa de forma immediata una empresa de plagues perquè efectuï un diagnòstic i aplic el tractament necessari.