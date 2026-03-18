Experiències sobre la regulació dels patinets elèctrics: “Veig bé l’assegurança per les situacions perilloses”
Els patinets elèctrics tenen des d’aquest any l’obligació de ser inscrits en un registre de la Direcció General de Trànsit (DGT), portar una matrícula oficial i tindre contractada una assegurança
Els usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), els patinets elèctrics, tenen des d’aquest any l’obligació d’inscriure’ls en un registre de la Direcció General de Trànsit (DGT), dotar-los d’una matrícula oficial i contractar una assegurança per cobrir danys personals i materials. I complir aquesta normativa costa una mitjana de cent euros, malgrat que la xifra pot ser menys o molt més elevada, bàsicament en funció de les cobertures contractades.
Samuel Fernández, usuari de patinet elèctric, explica que quan va registrar el seu patinet de manera telemàtica va tenir problemes per pagar la taxa de 8,67 € amb targeta i va haver de fer domiciliació bancària. Va contractar una assegurança de 74,59 euros/any i va pagar 23 euros més 5,5 de despeses d’enviament per a la matrícula. En total, gairebé 112 euros.
Circula amb aquest vehicle gairebé diàriament perquè “és molt pràctic a Lleida, que està plena de carril bici”, però veu cada vegada “més restriccions per fer-lo servir”. Recorda que va comprar el seu primer patinet fa 4 anys amb assegurança inclosa, però no la va renovar “perquè no vaig tenir accidents, respectava el trànsit i portava casc”. Però reconeix que “molta gent els té trucats per anar a més de 25 km/hora limitats, no respecta els semàfors o va contradirecció, joves que van dos o fins i tot tres en un patinet, o sense casc”.
Creu que l’assegurança obligatòria és necessària “per les situacions perilloses que es veuen”, però opina que moltes persones no la contractaran “fins que la policia no faci controls més exhaustius”. També veu bé que disposi de matrícula per identificar-lo en cas de robatori.