Les obres d'ampliació del polígon El Segre de Lleida començaran en un any
El projecte preveu 549.000 m² més al terme de Lleida i 400.000 m² a la part d'Alcoletge
Les obres d'ampliació del polígon industrial El Segre de Lleida començaran en un any, aproximadament, segons la previsió que ha fet pública aquest dimecres la Paeria. El projecte contempla ampliar el polígon en 549.000 m² al terme de Lleida, el que se sumaria a la ampliació de 400.000 m² que farà l'ajuntament d'Alcoletge a la part del polígon que està al seu terme
El projecte preveu habilitar tres grans illes que podrien acollir grans parcel·les de més de 10.000 m² per a empreses de qualsevol sector
Val a recordar que l’ampliació d’El Segre era una demanda històrica del teixit empresarial de Lleida atesa la poca disponibilitat de sòl industrial.