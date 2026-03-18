Milers de persones tornen a sortir al carrer a Lleida per una educació amb més recursos
Fins a 6.000 segons USTEC i unes 3.000 segons la policia. Al matí, docents han tallat l'A-2 a Alcarràs, l'N-260 a la Seu d'Urgell i la C-55 a Clariana de Cardener
Milers de persones s'han manifestat aquest dimecres al migdia a la ciutat de Lleida en el tercer dia de vaga a l'educació. Unes 6.000 persones, segons la USTEC, i unes 3.000, segons la policia, han desfilat durant una hora i mitja entre la plaça Ricard Viñes i la plaça Sant Joan. Mestres, professors, personal laboral, famílies i alumnes han exigit més recursos i menys ràtios a les aules i millores salarials. A més, han mostrat pancartes i han cridat consignes contra l'acord assolit entre Educació i els sindicats UGT i CCOO.
Segons Educació, el seguiment de la vaga a la demarcació de Lleida ha sigut del 32,13%, amb dades de 92,65% dels centres.
D'altra banda, docents han tallat a primera hora del matí l'A-2 a Alcarràs en els dos sentits de la marxa i la C-55 a Clariana de Cardener. S’han concentrat a primera hora a la zona dels instituts de Lleida i ’han dirigit fins un punt de trobada a Alcarràs, des d’on amb el suport d’agricultors s’han dirigit a tallar l’A-2. A l’autovia la circulació ha estat desviada a Soses en direcció Lleida i a Alpicat en direcció Saragossa. Els manifestants han aixecat els talls cap a les 10 del matí per dirigir-se després amb una marxa lenta cap a Lleida, on a les 12 hores està convocada la manifestació des de la plaça Ricard Viñes.
Aquesta és la tercera jornada de vaga per territoris per exigir millores més enllà del pacte entre el Govern i CCOO i UGT. El personal convocat és el docent funcionari, funcionari interí, funcionari en pràctiques i laboral (incloent-hi el docent, el d'Atenció Educativa i el d'Administració i Serveis) dels tres serveis territorials. A més, hi ha altres col·lectius convocats, com el personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta o els centres públics d'altres titularitats, sobre els quals Educació no en té dades.