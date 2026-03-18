TRÀNSIT
Regularitzar els patinets elèctrics costa de mitjana uns cent euros als seus usuaris
Han d’inscriure’ls a la DGT i pagar una taxa de 8,67 €, a més de comprar una matrícula, que costa entre 12 i 25. També és obligatori contractar una assegurança, amb quotes anuals bàsiques de 60 a 90
Els usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), els patinets elèctrics, tenen des d’aquest any l’obligació d’inscriure’ls en un registre de la Direcció General de Trànsit (DGT), dotar-los d’una matrícula oficial i contractar una assegurança per cobrir danys personals i materials. I complir aquesta normativa costa una mitjana de cent euros, malgrat que la xifra pot ser menys o molt més elevada, bàsicament en funció de les cobertures contractades.
Segons informació recollida per aquest diari, la inscripció en el registre, de forma telemàtica a la pàgina de la DGT, comporta una taxa de 8,67 euros. Comprar en un establiment (o lloc web) autoritzat l’adhesiu de la matrícula costa entre 12 i 25 euros, aproximadament, més despeses d’enviament, i l’assegurança amb cobertures de responsabilitat civil d’almenys 6,45 milions d’euros té unes quotes bàsiques que oscil·len entre els 60 i 90 euros, encara que poden ser molt superiors.
Són mesures incloses en la llei 5/2025, de 24 de juliol, sobre responsabilitat civil i assegurança en circulació de vehicles de motor i en el posterior reial decret de desenvolupament del reglament general de vehicles que crea el registre de vehicles personals lleugers de la DGT. La legislació espanyola trasllada la directiva comunitària 2021/2018 aprovada pel Parlament Europeu el 2021, que estableix que els vehicles elèctrics de més de 25 quilos de pes han de tenir una assegurança obligatòria a tota la UE. S’estima que en tot l’Estat circulen més de 4 milions de patinets elèctrics i la llei fixa multes de 200 euros per circular sense matrícula i de 500 per no tenir assegurança.
La Paeria ja va anunciar la modificació de la seua ordenança de mobilitat precisament per incloure l’obligatorietat que disposin de matrícula i d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima per danys personals a tercers de 6,54 millons per sinistre i d’1,3 per danys materials.
“Veig bé l’assegurança per les situacions perilloses”
Samuel Fernández, usuari de patinet elèctric, explica que quan va registrar el seu patinet de manera telemàtica va tenir problemes per pagar la taxa de 8,67 € amb targeta i va haver de fer domiciliació bancària. Va contractar una assegurança de 74,59 euros/any i va pagar 23 euros més 5,5 de despeses d’enviament per a la matrícula. En total, gairebé 112 euros. Circula amb aquest vehicle gairebé diàriament perquè “és molt pràctic a Lleida, que està plena de carril bici”, però veu cada vegada “més restriccions per fer-lo servir”. Recorda que va comprar el seu primer patinet fa 4 anys amb assegurança inclosa, però no la va renovar “perquè no vaig tenir accidents, respectava el trànsit i portava casc”. Però reconeix que “molta gent els té trucats per anar a més de 25 km/hora limitats, no respecta els semàfors o va contradirecció, joves que van dos o fins i tot tres en un patinet, o sense casc”. Creu que l’assegurança obligatòria és necessària “per les situacions perilloses que es veuen”, però opina que moltes persones no la contractaran “fins que la policia no faci controls més exhaustius”. També veu bé que disposi de matrícula per identificar-lo en cas de robatori.