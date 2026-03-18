URBANISME
La Sareb ofereix a la Paeria 5 solars per construir habitatges assequibles
Va rebre la proposta dilluns i ara analitzarà l’estat de les finques. L’EMAU posa a disposició de promotors socials terrenys amb capacitat per a 800 pisos
La Societat d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) ha posat a disposició de la Paeria cinc solars perquè pugui construir-hi habitatge assequible. Es tracta de cinc finques repartides per diferents barris i ara el govern municipal n’analitzarà l’estat per construir habitatge assequible, cedir-los o vendre’ls a promotors socials. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, abans de la reunió que va tenir amb promotors per informar dels solars que l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) posa a la seua disposició per construir 800 habitatges.
“Vam rebre la notificació de la Sareb dilluns i immediatament vaig transmetre als tècnics municipals que n’analitzin estat i condicions, ja que és possible que alguns dels solars requereixin tasques d’urbanització extra”, va detallar Larrosa. Va recordar que la cessió d’aquests terrenys “va en línia de la petició que la Generalitat va fer a la Sareb que aquells solars que siguin de la seua titularitat els cedeixi a l’Agència de l’Habitatge o als ajuntaments per impulsar la construcció d’habitatge assequible i protegit”.
Sobre la reunió que la Paeria i l’EMAU va fer amb promotors socials, l’alcalde va explicar que “hem presentat l’oferta de solars que hem posat a la seua disposició per construir habitatge protegit, ja sigui mitjançant la cessió de drets de superfície o la venda”. Aquests terrenys s’han dividit en tres grups. D’una banda, hi ha els que ja estan inscrits en la reserva pública de solars amb un potencial total de 130 habitatges i que són als carrers Francesc Bordalba; Cavallers; i Galera-Alsamora-Ereta. Després hi ha les finques que tenen la sol·licitud d’inscripció i sumen un màxim de 170 habitatges, que són els ubicats al número 3 de Narcís Monturiol; el 64 de l’avinguda Marimunt; el 2-8 del carrer Albi; el 10 del carrer Perpinyà; i el solar del carrer Artur Vives. En l’últim grup hi ha les finques de la Sareb que s’inscriuran al registre de solars de la Generalitat a part de les cinc que va oferir dilluns a la Paeria i que poden allotjar entre 458 i 508 habitatges. Són els que es troben al carrer Llibertat; número 13 de l’avinguda Tortosa; 18 i 26 de Cal Bernet; Enginyer Antoni Llobet; i el 6 de Maria Vilatella.