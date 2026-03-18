La UdL canviarà cinc dels set degans i directors de centres
Només seguiran els d’Educació i Lletres
La Universitat de Lleida (UdL) canviarà cinc dels seus set degans de facultats i directors de centres. El procés electoral s’inicia amb l’elecció de les juntes, que al seu torn escolliran les persones que estaran al capdavant i seran proclamades el proper dia 26. Si no hi ha incidències d’última hora, només està previst que continuïn un altre mandat el degà d’Educació, Psicologia i Treball Social, David Aguilar, i la de Lletres, Isabel Santaulària. En les dos facultats les votacions estan programades per al dia 25.
A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària, les eleccions seran el dia 23 i el candidat a director és Jaume Arnó, actual cap d’estudis de qualitat i coordinació, que rellevaria Jordi Graell. El dia 24 votaran en tres facultats. A la de Medicina, on amb tota probabilitat Judit Herreros substituirà Anna Casanovas; a Infermeria i Fisioteràpia, amb Esther Rubinat com a relleu de Judit Roca; i a Dret, Economia i Turisme, amb Laura Salamero, ara vicedegana amb funcions de cap d’estudis, en substitució d’Eduard Cristobal. Així mateix, a l’Escola Politècnica Superior els comicis són el dia 25, i Marga Valls deixarà de ser directora i el candidat és Josep Lluís Lérida, que actualment és cap d’estudis de titulacions TIC.
Les eleccions per a la renovació dels degans de facultats i directors de centres, així com de les direccions de departaments, es programen sempre un temps després dels comicis al Rectorat, que van ser el 12 de novembre de l’any passat i Ballsells va prendre possessió el dia 28. Va rellevar Jaume Puy i es va convertir en la primera dona que ocupa aquest càrrec en la història de la Universitat de Lleida.