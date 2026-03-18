Uns dos mil docents tornen a sortir al carrer a Lleida per una educació amb més recursos
Milers de docents i personal educatiu han tornat a manifestar-se aquest dimecres pels carrers de Lleida per reclamar una millor educació, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. Mestres de primària, professors de secundària, educadors i integradors socials s'han reunit a la plaça Ricard Viñes, des d'on a dos quarts d'una ha començat la manifestació. Baixaran per Prat de la Riba i aniran per Salmerón, rambla Ferran i Francesc Macià per acabar a la plaça Sant Joan de Lleida.
Segons Educació, el seguiment de la vaga ha sigut del 29,04%, mentre que USTEC puja la xifra al 70%.
A primera hora del matí, docents han tallat carreteres com l'A-2 a Alcarràs, l'N-260 a la Seu d'Urgell o la C-55 a Clariana de Cardener.
