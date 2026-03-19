Metges de Catalunya xifra el seguiment de la vaga de facultatius a Lleida en el 50% a l’Arnau i en el 25% a l’atenció primària
El departament de Salut rebaixa l’aturada al 5,3% en el conjunt de Catalunya
El Departament de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 5,3% el seguiment de la vaga dels facultatius dels centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) al matí, segons dades provisionals. En canvi, Metges de Catalunya, sindicat convocant de l’aturada, l’ha elevat al 31%.
En Lleida, segons el sindicat, el seguiment de la vaga és del 25% en l’atenció primària i del 50% a l’hospital Arnau de Vilanova, on s’han cancel·lat operacions i visites.
Per àmbits assistencials, en el conjunt de Catalunya han secundat l’aturada el 39% dels facultatius a l’atenció primària i el 26% en l’hospitalària. Metges de Catalunya ha cridat el col·lectiu a la vaga dijous i divendres, vuitena i novena aturada des d’octubre, per reclamar un conveni propi i millores laborals.