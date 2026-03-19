La UdL presenta la remodelació del seu grau de Geografia
La Universitat de Lleida (UdL) presenta des d’ahir i fins diumenge al Saló del Ensenyament de Barcelona les seues principals novetats per al curs vinent: el nou grau de Geografia i Reptes Globals, que substituirà progressivament l’actual de Geografia i passarà de 20 a 30 places de primer; així com la reverificació del màster interuniversitari de Protecció Integrada de Cultius, que incorpora la sanitat vegetal per donar resposta a la demanda d’especialistes en aquest àmbit amb un enfocament sostenible. Així mateix, es presenta el màster interuniversitari de Màrqueting i Emprenedoria Alimentària del Campus Iberus, coordinat per la Universitat de La Rioja.
La rectora, Maria Àngels Balsells, la presidenta del consell social, Carmina Chia, i el vicerector d’Estudiantado, Lluís Coll, van assistir ahir a la inauguració del certamen.
La nova formulació de Geografia busca “adaptar la disciplina als grans desafiaments del segle XXI com el canvi climàtic, la dinàmica demogràfica, la sostenibilitat urbana, els desequilibris territorials o les tensions geopolítiques”, va explicar la seua coordinadora, la catedràtica Pilar Alonso. Mantindrà el format de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos.