SANITAT
Els pacients veuen millores en els hospitals de Lleida, que ‘punxen’ en llistes d’espera i menjar
El Santa Maria és el més mal valorat de Catalunya en accessibilitat, mentre que els del Pirineu reben les millors puntuacions. Destaca la millora de la comoditat dels llits d’Urgències de l’Arnau
Els usuaris dels hospitals de la ciutat perceben millores generals en l’atenció amb ingrés, amb puntuacions excel·lents sobre el tracte dels metges i infermeres, encara que fan una mala valoració sobre el temps que han de passar en llista d’espera i el menjar que se serveix. Així ho constata l’edició d’aquest any de les enquestes Plaensa, que el departament de Salut porta a terme i difon anualment.
Els hospitals públics de la capital mantenen o milloren el grau de satisfacció global dels pacients respecte a l’any passat: a l’Arnau de Vilanova es repeteix la nota de 8,4 sobre 10, mentre que el Santa Maria puja d’un 8,3 a un 8,7. En canvi, alguns del Pirineu baixen lleugerament, malgrat que compten amb alguns dels millors indicadors de Catalunya. Les puntuacions oscil·len entre el 8,3 de la Fundació Sant Hospital, a la Seu d’Urgell, i el 8,7 de l’hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà (forma part de la regió sanitària lleidatana).
Per contra, l’hospital Santa Maria rep la pitjor nota dels hospitals públics catalans (5,2) sobre el temps en llista d’espera, encara que millora respecte al 4,5 de l’any passat.
L’Arnau obté un 7, i els hospitals del Pirineu no baixen del 8. Tant el de la Cerdanya (8,4), l’Espitau Val d’Aran (8,3), a Vielha; el Comarcal del Pallars (8,3), a Tremp; i el de la Seu (8,1) estan entre els més ben puntuats de Catalunya pel que fa a accessibilitat.
Respecte al menjar, l’Arnau no puja del 6 sobre 10 i el Santa Maria es queda en un 6,9. A l’Arnau és l’aspecte més mal valorat i al Santa Maria, el segon. En canvi, el de la Seu és el més ben valorat de Catalunya en aquest sentit (8,6).
Així mateix, a l’Arnau destaca negativament la comoditat de les habitacions. Encara que la nota puja del 6,2 de l’any passat a un 7, es queda lluny de la mitjana catalana de 8,2.
Els serveis d’Urgències també han estat millor valorats aquest any que el passat. El de l’Arnau puja d’un 7,25 a un 7,4 i destaca la millora de la comoditat dels llits (d’un 5,9 a un 7,3). En canvi, la comoditat de la sala d’espera es queda en un 5,2, per sota de la mitjana catalana de 6,6.
En canvi, les Urgències de l’hospital de Vielha sobresurten per la comoditat de la sala d’espera (8,5) i tots els del Pirineu menys el de Puigcerdà reben una nota per sobre de la mitjana sobre el temps d’espera fins a veure el metge. La més alta és la de l’hospital de Tremp (8,1), mentre que l’Arnau de Vilanova rep un 5,8.