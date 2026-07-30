EMERGÈNCIES
Tres intoxicats per fum en un incendi en un pis de Cappont
Es va registrar al lavabo d’un habitatge i el fum es va concentrar al celobert
Tres persones van resultar intoxicades per inhalació de fum a primera hora del matí d’ahir en un incendi en un pis al carrer Cronista Muntaner, a Cappont. El foc es va declarar a les 8.19 hores i fins al lloc van acudir dos dotacions.
Es va registrar al lavabo d’un habitatge i el fum es va concentrar al celobert. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre tres persones, que van ser donades d’alta in situ. La Guàrdia Urbana va regular el trànsit.