Fan un torniquet a un operari ferit
Un operari va resultar ferit greu a primera hora de la tarda d’ahir en un accident laboral al carrer Maria Montessori. El sinistre es va produir a les 14.16 hores quan el treballador va patir un important tall al braç. Fins al lloc van acudir els Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Urbana i el SEM. Pel que sembla, l’operari es va tallar quan instal·lava un aire. Els Bombers li van fer una primera atenció que va consistir en un torniquet per poder tallar l’hemorràgia. Posteriorment, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova.