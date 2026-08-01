DIPLOMÀCIA
“Hi ha cooperació estreta entre el Marroc i Espanya”
Un centenar de persones van acomiadar ahir al local social de Cappont la cònsol del Marroc a Lleida, Tarragona i Aragó, Ikram Chahine, que deixa el seu càrrec després de quatre anys per ser la nova cònsol a Múrcia. “Sempre tenim un objectiu comú, el d’atansar els nostres pobles i promoure la diversitat cultural”, va afirmar. Va destacar el creixement de la comunitat marroquina a la demarcació, ja que va indicar que durant el seu mandat han passat d’uns 28.000 a 40.000, incloent els que no tenen papers i els que compten amb doble nacionalitat. Respecte a la situació a Ceuta (més informació a la pàgina 21), va valorar que “el que està passant és lamentable” i va dir que “hi ha una cooperació estreta entre el Marroc i Espanya”, així com que “la immigració ha de ser regulada; la clandestina no l’accepta ni el Marroc ni Espanya”.