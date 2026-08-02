63 intervencions durant el maig i el juny a Balmes
Fins al moment, hi ha 514 llicències actives per a vetlladors (una taula i quatre cadires) a tota la ciutat. D’aquestes, algunes es troben en fase de tramitació per canvis de nom o per noves altes.
Una de les novetats de la modificació de l’ordenança de Paisatge, aprovada al maig, és que totes les terrasses i tendals hauran de compartir un disseny homogeni. Les cadires tindran recolzabraços i podran ser de vímet, fusta, material tèxtil o plàstic. Els tendals, de color crema.
La Guàrdia Urbana de Lleida va efectuar un total de 63 intervencions al carrer Balmes durant els mesos de maig i juny, una mitjana de més d’una al dia, arran que es detectessin diverses situacions límit relacionades amb la convivència. L’alcalde, Fèlix Larrosa, després de reunir-se fa una setmana amb els agents de la urbana, va considerar que en aquest carrer hi ha una concentració “important” de locals de lleure i cafeteries, on sovint es produeixen fets que “no són acceptables, com les baralles”. Així mateix, va qualificar el carrer Balmes de nexe entre la zona alta de la ciutat i les zones de lleure, i va assenyalar que la “intensitat dels locals genera un model de negoci que haurà de ser reflexionat”, referint-se al consum de begudes alcohòliques a “un baix preu”, així com altres consumicions. En aquest sentit, Larrosa va demanar a la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, que es reuneixi amb la patronal d’hostaleria per emprar un major esforç a la zona i “sobretot per centrar-se en la tipologia de clients i el perfil de l’oferta que hi ha en aquests moments en aquests sectors de la ciutat”, va afegir el primer edil.