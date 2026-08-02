PAERIA
Les sancions a locals amb terrassa es disparen i ronden les imposades en tot l’any passat
L’ajuntament ha sancionat l’últim mes deu bars per no presentar la documentació necessària. La Guàrdia Urbana intervé de mitjana una vegada al dia als bars del carrer Balmes
L’ajuntament ha obert durant el primer semestre del 2026, fins a l’1 de juliol, 32 expedients sancionadors a bars i restaurants per infringir l’Ordenança Municipal de l’ús de la via i els espais públics de la ciutat.
En el que portem d’any, la xifra de tramitacions suposa gairebé la mateixa quantitat d’expedients que es van tramitar durant tot el 2025, quan van ser un total de 35 sancions a locals amb terrassa que no van complir la normativa o l’horari establert, no van disposar de la llicència o perquè van excedir els vetlladors autoritzats (la denominació vetllador correspon a una taula i quatre cadires). Lleida compta actualment amb 514 llicències de vetlladors, algunes d’aquestes en tràmit.
“Estem a favor de recolzar l’hostaleria i que hi continuï havent terrasses, però ha d’anar acompanyat del compliment de les ordenances municipals”, va assenyalar la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.
Falta d’assegurança
La zona més tensionada i amb més nombre d’avisos per aquest tipus d’infraccions és la Zona Alta (vegeu el desglossament), encara que des de la Paeria també van esmentar de forma puntual altres punts de la ciutat com Cappont o Pardinyes.
Durant el mes de juliol passat, la majoria dels establiments van ser sancionats per no disposar de la pòlissa d’assegurances, amb un import de fins a 5.000 euros. Aquests van ser el Cafè De Les Hores, al camí de Corbins, el Bar Leon Kebab al carrer Antoni Solé, el bar Romanesc, La Guagua o La Bodegueta a Baró de Maials, el Delírium a la plaça Balàfia, Guercif 77 al carrer Ramon Llull, Tamazight a Boters, Enjoy a Joan Baiget o el Doner Kebab Pizza a Taquígraf Martí.
“L’espai públic ha de ser un espai per a tothom i ha de gestionar-se amb respecte. L’objectiu és tenir una ciutat activa, amb restauració i els carrers plens de vida, però també ordenada”, va afegir Morón.