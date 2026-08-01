EDUCACIÓ
El col·legi Arabell deixa d’impartir Primària i els alumnes es traslladaran al Terraferma
En el primer només quedaran els d’Infantil a partir del pròxim curs, i els espais alliberats s’utilitzaran més endavant per oferir cicles d’FP. El segon ha estat reformat amb noves aules i un pavelló
Tots els alumnes de Primària del col·legi Arabell es traslladaran al Terraferma a partir del pròxim curs. Institució Lleida, titular d’ambdós centres concertats, explica que “estrenaran un edifici completament renovat, concebut per oferir un entorn d’aprenentatge modern, flexible i adaptat a les necessitats educatives del segle XXI”. El campus de l’Arabell, situat a la sortida de Lleida a l’N-240, continuarà plenament vinculat a Institució Lleida, ja que seguirà acollint els alumnes d’Infantil. Paral·lelament, el centre treballa per estrenar pròximament una nova oferta educativa d’FP en els espais que quedaran alliberats.
Una portaveu de la institució explica que el trasllat dels alumnes implica únicament el canvi de seu al campus del Terraferma, ubicat a Alpicat. Així doncs, no hi haurà canvis en el concert amb el departament d’Educació ni en les quotes que paguen les famílies.
Transformació
Aquest moviment forma part del projecte Institució Lleida 2028, definit pel centre com “una transformació integral dels espais educatius que té per objectiu crear un campus multidisciplinari, sostenible i versàtil, amb espais oberts i interconnectats”.
Les obres, que van començar el 2024, han permès dotar el Terraferma d’aules renovades, laboratoris, sales de música, d’actes i d’atenció a la diversitat, així com un nou pavelló i pistes esportives de futbol. Els alumnes de Secundària i Batxillerat ja van gaudir de tot l’equipament renovat aquest últim curs, indica la portaveu. “La renovació de les instal·lacions permetrà continuar desenvolupant un projecte educatiu basat en l’excel·lència acadèmica, l’atenció personalitzada i la formació integral, mantenint la mateixa essència i valors”, afegeix.
Institució Lleida, vinculada a l’Opus Dei, compta amb uns 630 alumnes. A falta del tancament de les matrícules, aquest any ha registrat un repunt del 47 per cent en les sol·licituds per a I3. Així mateix, porta sis anys immersa en la “mixtificació” dels centres, és a dir, a barrejar nens i nenes a les aules. Històricament, estaven separats: els primers al Terraferma i les segones a l’Arabell. Aquest procés ja està completat.
D’altra banda, Terraferma celebrarà el 60è aniversari l’any que ve. Entre els actes commemoratius previstos, Institució Lleida convidarà els alumnes d’ambdós centres a visitar el nou campus.
Per la seua part, els cicles de grau superior s’han disparat encara més, un 26,8%. El curs 2024-2025 hi va haver 3.648 alumnes en centres presencials lleidatans, mentre que en el curs passat van ser 4.629.
En el conjunt de l’Estat espanyol, l’alumnat d’FP ha crescut fins un 2,5 per cent. La resta d’estudis mostren poques variacions respecte a l’any anterior, encara que es constata un lleu creixement de l’educació privada, sobretot en els cicles superiors d’FP.