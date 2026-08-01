L’FP es dispara: 1.700 alumnes més en un any a la demarcació
La Formació Professional (FP) s’ha disparat a Lleida, on els centres que n’imparteixen estudis presencials han experimentat un creixement de fins a 1.779 alumnes en un sol any. Un total de 5.359 persones van cursar un cicle presencial de grau mitjà el passat curs a la demarcació, un 17,5% més que els 4.561 del curs 2024-2025. Així es reflecteix en les estadístiques dels ensenyaments no universitaris, que el ministeri d’Educació va publicar ahir.
Per la seua part, els cicles de grau superior s’han disparat encara més, un 26,8%. El curs 2024-2025 hi va haver 3.648 alumnes en centres presencials lleidatans, mentre que en el curs passat van ser 4.629. En el conjunt de l’Estat espanyol, l’alumnat d’FP ha crescut fins un 2,5 per cent. La resta d’estudis mostren poques variacions respecte a l’any anterior, encara que es constata un lleu creixement de l’educació privada, sobretot en els cicles superiors d’FP.