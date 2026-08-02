Catalunya alerta d’un augment dels ofegaments, tres dels quals a Lleida
Protecció Civil va alertar ahir de l’augment d’ofegaments que hi ha hagut a les zones de bany de Catalunya i ha demanat extremar la prudència després de la mort de 29 persones aquest estiu, tres d’elles a les comarques de Lleida.
Des de l’inici de la temporada de bany –el 15 de juny– s’han registrat 29 víctimes mortals i 55 persones ferides en platges, piscines i aigües interiors, davant els 22 morts i 33 ferits del mateix període del 2025.
Els tres ofegaments mortals s’han registrat en poc més de tres setmanes. El 2 de juliol va perdre la vida un veí de Barcelona de 74 anys al pantà de Sant Antoni, a Conca de Dalt. Cinc dies després, el 7 de juliol, va morir una nena de 6 anys de Balaguer a les piscines municipals del Secà de la capital de la Noguera, i diumenge passat va morir un veí de Lleida de 25 anys a Camarasa.
Així mateix, s’ha salvat la vida a almenys tres nens quan s’estaven ofegant en piscines municipals de Ponent, dos a la de Pardinyes i un a la d’Agramunt.