URBANISME
El pàrquing de Cappont de la UdL es mantindrà gratis i de lliure accés
La Universitat descarta reservar-lo per a estudiants i professors, de moment. Avancen els tràmits per asfaltar-lo, plantar arbres i delimitar 398 places
El pàrquing del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), que serà asfaltat i comptarà amb 398 places delimitades, “en principi no serà exclusiu per a la comunitat universitària”, sinó que continuarà sent de lliure accés i es mantindrà gratuït com fins ara, segons va afirmar el vicerectorat de Campus Sostenibles. La UdL descarta d’aquesta manera, de moment, reservar-lo per a ús exclusiu d’estudiants i professors, com havia plantejat anteriorment.
La universitat va licitar les obres a finals del mes de juny, amb un pressupost de 1.272.347 euros, i va rebre sis ofertes. Dimarts passat va proposar adjudicar el contracte a Romà Infraestructures i Serveis, que va obtenir la millor puntuació en el concurs (un ple de 100 punts sobre 100), amb la condició de complir un requeriment de documentació.
L’asfaltatge del pàrquing és necessari atès el seu mal estat, ja que l’esplanada actual presenta diversos clots de gran mida en els accessos que s’entollen quan plou. Així mateix, el fet de no disposar de places marcades causa que sovint es formin taps de cotxes estacionats, que no poden sortir al quedar bloquejats per altres vehicles.
El pàrquing tindrà 323 places per a automòbils i setanta-cinc per a motocicletes. Se’n reservaran deu per a persones amb mobilitat reduïda, i vuit més es destinaran a la càrrega de vehicles elèctrics.
S’instal·laran paviments amb un sistema de drenatge de les aigües pluvials, així com arbratge que mitigui l’efecte multiplicador de la calor sobre el quitrà, conegut com a “illa de calor”. No obstant, la zona més pròxima al carrer Pere de Cabrera només serà asfaltada i pintada amb places, ja que és edificable.
Serveis mínims
D’altra banda, la UdL tanca les seues instal·lacions al públic des de dimarts vinent i fins al 24 d’agost. Tots els edificis tindran l’accés limitat al personal universitari i es tancaran totes les biblioteques i sales d’estudi, seguint el pla d’estalvi energètic amb què s’espera estalviar uns 80.000 euros.
Per altra banda, els edificis amb instal·lacions d’investigació mantindran parcialment la seua activitat.