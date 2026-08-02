PAERIA
El pavelló 4, a punt per acollir 160 temporers més
Dilluns s’afegirà al 3, amb 108 places
El pavelló 4 de Fira de Lleida ja està llest per allotjar a partir de dilluns un màxim de 160 persones sense llar en el marc del dispositiu municipal d’acollida a temporers. S’afegeix així a les 96 places en pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), a les 32 del nou centre de la Caparrella i a les 108 del pavelló 3, que han demostrat ser insuficients.
Fins al 17 d’agost
Centenars de persones dormen cada dia al ras al recinte de la Fira i voltants des de fa diverses setmanes, amb un pic de 240 la setmana passada, en el moment de més activitat de la campanya. A mitjans d’aquesta setmana eren menys, uns 180. Al pavelló 4 s’autoritzarà la pernoctació a persones a la recerca d’ocupació (un màxim de 13 nits) i a aquells que ja estiguin treballant (un màxim de 5 nits). Estarà obert fins al 17 d’agost, al tractar-se d’una mesura “excepcional”.
Els altres dispositius estaran disponibles durant tot el mes, i els pisos també al setembre. Fins dimecres passat, els dispositius municipals han atès més de 1.950 persones, davant les 1.023, 1.120 i 950 de les tres campanyes anteriors.